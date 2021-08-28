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مراد مكرم : «لم أتردد في المشاركة بمسلسل ليه لأ 2»

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مراد مكرم : «لم أتردد في المشاركة بمسلسل ليه لأ 2» مراد مكرم : «لم أتردد في المشاركة بمسلسل ليه لأ 2»

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قال مراد مكرم خلال ندوة تكريم أبطال مسلسل «ليه لأ 2»، في المركز الكاثوليكي للسينما، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور أبطال العمل: «لم أتردد في المشاركة في مسلسل ليه لأ 2، وموضوع المسلسل مهم للغاية، وأوجه الشكر لشركة الإنتاج، لأنها كانت تلبي جميع احتياجاتنا».

وأوضح مراد مكرم، إلى أنه لم يتدخل إطلاقًا في سيناريو العمل، حيث إنه اقتنع بدوره وبالعمل منذ قراءته الأولى له.

وحضر الندوة عدد من أبطال مسلسل ليه لأ الجزء الثاني منهم الفنان مراد مكرم، والفنانة سارة عبدالرحمن ويارا جبران والطفلة مني احمد زاهر، والفنان أحمد حاتم ووالفنانة منة شلبي، والطفلة منى زاهر والطفل سليم مصطفى.

شارك في مسلسل ليه لأ 2، العديد من النجوم أبرزهم منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبوعوف، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، فراس سعيد، الطفل سليم مصطفى، والطفلة منى أحمد زاهر، والمسلسل قصة مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم، ومن إخراج مريم أبوعوف.

المصرى اليوم

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