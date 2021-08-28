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أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن أيمن حفني، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، استطاع أن يستعيد جزء من مستواه الفني.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«أيمن حفني نجح في إقناع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك بمستواه الفني، خلال فترة توقف الدوري الأخيرة، واستطاع أن يستعيد جزء كبير من مستواه الفني».

وأضاف: «كارتيرون، اقتنع بمستوى أيمن حفني، ودفع به في مباراتي الاتحاد السكندري والبنك الأهلي»، مضيفًا :«احتفال لاعبي الزمالك بأيمن حفني، بهدفه في البنك الأهلي هو لقطة الموسم مع تتويج الزمالك بالدوري».