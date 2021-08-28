النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة لتعديه على محامٍ

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أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمس الجمعة، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، بحبس ضابط شرطة «بديوان قسم شرطة أول المنتزه»، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

واستمعت «النيابة العامة» إلى المجني عليه وشهود على الواقعة، كما استجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها، وذلك تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، وجارٍ استكمال التحقيقات.