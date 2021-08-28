أخبار عاجلة

القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية -
"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان -
بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا -
بالوثائق.. رابطة حقوقية يمنية تؤكّد: مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات -
حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور) -
«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور) -
طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على إقليم بنجشير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة لتعديه على محامٍ

Print
النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة لتعديه على محامٍ النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة لتعديه على محامٍ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمس الجمعة، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، بحبس ضابط شرطة «بديوان قسم شرطة أول المنتزه»، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

واستمعت «النيابة العامة» إلى المجني عليه وشهود على الواقعة، كما استجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها، وذلك تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، وجارٍ استكمال التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات

بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا

بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)

«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)