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الدوري أقوى من أفريقيا؟ موسيماني يرد على خالد الغندور

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الدوري أقوى من أفريقيا؟ موسيماني يرد على خالد الغندور الدوري أقوى من أفريقيا؟ موسيماني يرد على خالد الغندور

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رد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على تصريحات الإعلامي بقناة نادي خالد الغندور، التي يرى فيها الأخير أن مسابقة الدوري المصري أقوى من دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الأهلي على أسوان: «إذا كانت بطولة دوري أبطال أفريقيا أسهل كثيرًا من الدوري المصري، فالسؤال هنا.. متى تُوج الزمالك بأخر لقب في دوري أبطال أفريقيا؟».

وكان الزمالك قد تُوج بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021 للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

المصرى اليوم

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