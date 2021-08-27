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ليلة التتويج.. يتعادل مع البنك الأهلي في ختام الدوري الممتاز

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ليلة التتويج.. الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي في ختام الدوري الممتاز ليلة التتويج.. يتعادل مع البنك الأهلي في ختام الدوري الممتاز

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحازم إمام ومحمود عبدالعزيز وإمام عاشور وإسلام جابر ويوسف أوباما وحميد أحداد ومروان حمدي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وكان البنك الأهلي الأكثر خطورة في الدقائق الأولى، وبمرور الوقت نشط لاعبو الفريق الأبيض وبادل البنك الأهلي الهجمات، وفي الدقيقة الرابعة عشر يهدر محمود علاء فرصة التقدم للزمالك من رأسية تصطدم بعارضة مرمى البنك الأهلي، وكثف الزمالك محاولاته في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني يهاجم الزمالك لتسجيل هدف التقدم، وفي الدقيقة 54 يدفع الجهاز الفني للأبيض بكل من أيمن حفني ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو بدلا من مروان حمدي وحميد أحداد ومحمود عبدالعزيز.

نجح أيمن حفني في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 72 من ضربة رأسية سكنت المرمى على يسار الحارس.

وتعادل كريم بامبو للبنك الأهلي في الدقيقة 84 من رأسية، ويدفع الجهاز الفني للأبيض بمحمود الونش بدلا من محمد عبدالغني، وفي الدقيقة 90 يتصدى أبوجبل لركلة جزاء سددها أحمد على ولكن الحكم يعيد تنفيذ الركلة ويتصدى لها حارس الأبيض مجددا وسعى الزمالك لاستغلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ليرفع الزمالك رصيده إلى 80 نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى 35 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

المصرى اليوم

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