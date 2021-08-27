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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك ضمانات قانونية وإجراءات صارمة في تطبيق الإعدام.

وأوضح خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في عام 2015 خلال تواجده في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي تم توجيه أسئلة له حول قضية الإعدام في مصر.

وتابع مفتي الجمهورية أنه أجاب أنه لابد من تذكر لحظة الجريمة والقتل في البداية، فهناك نفس تم إزهاقها بدون حق، وبحدوث جريمة القتل حدث خلل في التوازن المجتمعي، ويتم إعادة هذا التوازن عبر القصاص من القاتل، حيث يتم إجراء تحقيقات وإجراءات قانونية طويلة.

وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إلى أن هناك ضمانات قانونية ليست موجودة عند أحد في مسألة الحكم بالإعدام، وهناك رأي شرعي من جانب المفتي، في تلك المسألة وهناك ضمانات تحقيقية في القضية.