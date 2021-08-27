أخبار عاجلة

بالوثائق.. رابطة حقوقية يمنية تؤكّد: مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات -
حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور) -
«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور) -
طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على إقليم بنجشير -
«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار -
«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأخضر" يدشن معسكر الرياض استعدادًا لمباراتَيْ عُمان وفيتنام

Print
"الأخضر" يدشن معسكر الرياض استعدادًا لمباراتَيْ عُمان وفيتنام "الأخضر" يدشن معسكر الرياض استعدادًا لمباراتَيْ عُمان وفيتنام
ضمن تصفيات

ينتظم لاعبو السعودي الأول لكرة القدم مساء غد السبت في مقر معسكرهم بمدينة الرياض استعدادًا لخوض الجولتَيْن الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيستهل الأخضر مشواره في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عُمان، وستُقام على استاد السلطان قابوس.

وسيخضع اللاعبون يوم غد فور انتظامهم في المعسكر لفحص فيروس (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.

وسيُجري الأخضر مساء غد السبت حصة تدريبية على "استاد الأمير فيصل بن فهد" عند الساعة السابعة والنصف مساء، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة المدير الفني إيرفي رينارد ضمت (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد الربيعي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين، عُمان وفيتنام).

المنتخب السعودي ‬كأس العالم كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات»

إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات»

أحمد عيد عبدالملك: صلاح لا يستحق شارة قيادة المنتخب.. ويجب إقالة البدري

أحمد عيد عبدالملك: صلاح لا يستحق شارة قيادة المنتخب.. ويجب إقالة البدري

حازم إمام: «سنتين ضاعوا من المنتخب مع حسام البدري»

حازم إمام: «سنتين ضاعوا من المنتخب مع حسام البدري»

نادر السيد: غياب التجانس سبب تراجع أداء المنتخب

نادر السيد: غياب التجانس سبب تراجع أداء المنتخب