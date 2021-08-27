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بث مباشر حفل تسليم درع الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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بث مباشر حفل تسليم الزمالك درع الدوري المصري الممتاز 2020-2021 بث مباشر حفل تسليم درع الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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يتسلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي درع الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021 والذي توج بلقبه قبل نهايته بجولة، وذلك عقب مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 27-8-2021.

وأقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ممرا شرفيا للاعبي الزمالك قبل مباراة الفريقين في الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة لمسابقة الدوري والتي ستقام باستاد بتروسبورت بمناسبة تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري.

وكان الزمالك توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.

ولمتابعة مشاهدة حفل مراسم تسليم الزمالك درع الدوري المصري الممتاز اضغط هنــــا

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المصرى اليوم

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