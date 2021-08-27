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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب الإغماء في حال تكراره.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن عند حدوث الإغماء للشخص يجب التفكير في البداية في مرض الصرع، وهو نوعين الأول بدون تشنجات والأخر مصحوب بتشنجات ويتم اكتشافه بإجراء رسم المخ.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك سبب أخر للتعرض لحالات الإغماء من خلال انخفاض ضغط الدم وهو ما يسبب «الدوخة الشديدة».

وأشار حسام موافي إلى أن المريض في الحالة السابقة يتم إجراء اختبار «المنضدة المائلة»، من خلال وضع المريض على ترابيزة ويتم تحركها بشكل سريع وتتم متابعة الضغط عند تلك الحالة، وإذا تغيرت نسبة الضغط يكون المريض حينها مصاب بالعصب العاشر أو العصب الحائر كما يطلق عليه وينصح الشخص بممارسة الرياضة.

واستطرد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك حالات نفسية تصاب بالإغماء ليس لها علاقة بمرض عضوي خاصة بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والتأكد من سلامتها.