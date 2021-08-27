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أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بيانا موجها لجماهير النادي وذلك بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك جاء البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم … الحمد لله علي فضله وتوفيقه.. باسمي واسم كل زملائى أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك يسعدني أن أتقدم إلى جماهيره العظيمة وأعضائه المحترمين والعاملين به وجميع منتسبيه الأفاضل بالتهنئة الخالصة بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري العام 20/21 موسم تلك البطولة الغالية التي غابت سنين يأتي الفوز بها اليوم في واحد من أصعب المواسم الرياضية بما شهد فيه النادي من تحديات غير مسبوقة علي نحو يؤكد عظمة وعراقة هذا النادي ويقدم رسالة واضحة للجميع يعيها ذوي النفوس السوية والقلوب الصافية والعقول المستنيرة وتستعصي علي من حرمه الله بعدله شيئا من ذلك.

إن هذا الفوز ليؤكد علي نجاح سياستنا التي رسمناها معا لتكون لنا شرعة ومنهاجا والتزمنا بها قولا وعملا دون مواربة كما عاهدناكم حيث احترام الجميع وتوحيد الصف ونبذ الخلافات والتمسك غير المشروط بقيم الروح الرياضية مع بذل كل الجهود لفرض مناخ صحي للمنافسة العادله قدر المستطاع ومواجهة الصعوبات والتحديات ايا كانت طبيعتها او مصدرها بالجهد والعمل المخلص تطبيقا لشعارنا الثابت وهو نبل الغاية وشرف الوسيلة كما ان هذه البطولة كانت ثمرة جهود ادارات متتابعة لايمكن انكار فضلهم وصار شكرهم واجبا بما يؤكد ثراء هذا النادي العظيم بابنائه وكوادره.

إن نادي الزمالك القلعة الرياضية التي لا تغيب عنها شمس البطولات وهو ان غابت عنه نجوم افتقدناها ونحترمها علي كل حال الا ان نجوما اخري سطعت واستكملت المسيرة بعزم واخلاص وها هو النادي اذ يحصد اليوم البطولة رقم 77 في تاريخه الكروي لتكون درة تاج بطولات هذا العام لتجاور دوري كرة اليد ودوري السوبر لكرة السلة وكأس الكرة الطائرة وبطولتي افريقيا للاندية لكرة اليد وكرة السلة وكأس السوبر الافريقي لكرة اليد والعديد من البطولات التي لا يسع المقام لذكرها تلك البطولات التي كانت بفضل الله ثمرة دعم جماهير عظيمة وجهد وعمل لاعبين كانوا بحق نجوما ضربوا مع اجهزتهم الفنية والادارية والطبية أروع المثل في الاخلاص والحب لناديهم واليهم ينسب النصر ويجب لهم الشكر.

وإلي هؤلاء النجوم نقول سوف نبذل بإذن الله كل الجهد لدعمكم وستبقي اسمائكم محفوره في قلوب محبيكم شأن كل من اخلص لهذا النادي وتفاني من اجل رفعته.

والي جماهير النادي واعضائه الكرام الي من تحلوا بالامل وكان لديهم ايمان بالقدرة علي النجاح والي من ساورهم الشك في ذلك نقول سنبقي معا وبدعمكم ايا كان موقعنا نبذل الجهد ونصنع النصر .. والله الموفق والمستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.