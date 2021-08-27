أطول مدة ترميم لقصر ثقافة في التاريخ تبلغ 24 عاما .. عبدالدايم تعيد الحياة لثقافة دمياط

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلد فاروق شوشة وطاهر أبوفاشا، مسقط رأس أبوالعلا السلاموني ويشير الديك ويسري الجندي، هي دمياط التي توقفت فيه الحياة الثقافية والفنية والأدبية طوال 24 عاما بدعوي ترميم مبني قصر الثقافة الرئيسي في مدينة دمياط، شهدت حالة من الارتباك والتوقف القصري عن النشاط، بعض المديرين حاولوا التحايل على ظروف المبني واقتناص جزء من المبني لممارسة نشاط فني أو أدبي على نطاق ضيق.

الأحد الماضي، خلال زيارتها لدمياط، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة انتهاء عزلة قصر الثقافة، والبدء الفوري في أعمال التطوير والتجديدات للمبني، ووضع حجر الأساس لانطلاق هذه الأعمال، ووضع حد لمعاناة عشرات الأدباء والكتاب من أبناء دمياط الذين اضطروا على مدار سنوات طويلة للتجمع وممارسة نشاطهم الأدبي في أحد أركان المقهي المواجه لمبني قصر الثقافة، بعد أن ملوا الشكوى من سوء حالة مبنى قصر الثقافة وتعطل الأنشطة المختلفة به بسبب وجود بعض التصدعات والترميمات التي تحتاج إلى سرعة التنفيذ لإعادة أحياء الأنشطة الثقافية بالقصر الذي يخدم الالاف من أبناء مدينة ومركز دمياط.

يقول محمد عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة الأسبق بدمياط، وأبرز القيادات الثقافية التي شهدت الساحة الثقافية والفنية في عصرة نشاطا بارزا، إن قصر ثقافة دمياط المنكوب بني عام 1964 وافتتح عام 1974 بحضور يوسف السباعى وزير الثقافة الأسبق وسعد الدين وهبة رئيس جهاز الثقافة الجماهيرية وقتها، ومن وقتها شهد نشاطا متواصلا وجهدا ثقافيا لا يتوقف أنجب العديد من الأدباء البارزين منهم سمير الفيل وحلمي ياسين والسيد النماس ومصطفي العايدي والدكتور عيد صالح وصلاح مصباح، وغيرهم ممن استطاعوا أن يحتلوا مواقع بارزة في الساحة الأدبية داخل وخارج دمياط.

وواصل: تم تكليف إحدى الشركات بالترميمات اللازمة على نفقتها وتم استلام المبنى بعد ترميمه واستأنف نشاطه مرة أخرى حتى عام 1998، حيث ظهرت تصدعات مرة أخرى تتطلب إعادة الترميم مرة أخرى، والذي تم تنفيذه بشكل غير سليم، مع عيوب في منظومة الدفاع المدنى، انتهت بلجنة هندسية لفحص المبنى التي أوصت بإغلاق المدخل الرئيسى للقصر وهو نفسه المدخل الرئيسى للمسرح، وإزالة السقف المستعار في الدور الأرضى في صالة المدخل الرئيسى للكشف على حالة السقف الخرسانى تحتها ونبين خطورتها وخطورة حالة بعض الأعمدة الخرسانية وبناء عليه تم إغلاق المدخل تماما منذ شهر يوليو الماضى 2019 وحتى الآن بزعم إجراء ترميمات للسقف الخرسانى، ليتحول قصر الثقافة لشبه خرابة حتى الآن تحيط به الباعة الجائلين ويفترشون بضائعهم في محيطها، متمنيا سرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية لإحياء الحياة الثقافية والأدبية وعودة النشاط لنوادي الأدب والمسرح والعروض الفنية والمسرحية مرة أخرى.

قال الفنان المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في تصريح خاص للمصري اليوم، أن هناك خطة موسعة لتطوير قصور الثقافة في أنحاء الجمهورية، والتوسع في الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية، مؤكدا على اهتمام الوزيرة الحالية الدكتورة إيناس عبدالدايم بأن تتحول قصور الثقافة بالمحافظات لمنارات ثقافية وأدبية والتوسع في العروض الفنية والمسرحية، وكافة الأنشطة الثقافية بشكل عام، مؤكدا أنه تم طرح مبني قصر ثقافة دمياط للشركة المنفذة لتبدأ خلال أيام في الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير المبني ليكون بالشكل الذي يليق بالمحافظة.