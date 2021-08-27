منال عوض: حديقة بنت الشاطئ ملك الدمايطة

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ميدان الساعة في محافظة دمياط، هو أشهر ميادين المحافظة على الإطلاق، جزء من تاريخ الثورات ومحطة لكافة الفعاليات التاريخية للمحافظة، له ذكريات خاصة لدي كل مواطن دمياطي، هذا الميدان كان محل اهتمام المحافظ الحالي الدكتورة منال عوض لتقرر تطوير الميدان، والذي يحوي حديقة بنت الشاطئ ضمن أعمال التطوير الذي يشهده شارع كورنيش النيل حاليا.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قالت في تصريحات صحفية للمصري اليوم، إن مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة يتماشى مع خطة التنسيق الحضارى التي تشهدها المحافظة مؤخرا، حيث يشتمل المشروع على إنشاء سور للكورنيش وممشى ومنطقتين للصيد وألعاب الأطفال ومقاعد وتشجير الحديقة وإنارتها وإنشاء مظلات لانتظار سيارات الأجرة، فضلاً عن رفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبدالرحمن، وسارى العلم.

وأشارت أن المحافظة حرصت على تطوير المنطقة لكونها من المناطق الهامة التي تقع بقلب المدينة، وأحد أهم المنتزهات بها، يتردد عليها الكثير من المواطنين، نافية ما تردد عن فرض رسوم لدخول الحديقة، التى تعد ملكا للشعب الدمياطي، لافتة أن الحديقة متاحة لأي مواطن دون فرض أية رسوم من أي نوع.