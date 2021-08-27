فى المناطق الحدودية التركية استقبال فاتر للأفغان الفارين

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ينتظر رمضان باران منذ الصباح الباكر وحتى حلول المساء أمام مقهى فى إقليم فان شرق تركيا ليجد عملا فى المعمار، لكنه يقول إن ذلك لم يعد متاحًا بسبب المهاجرين الأفغان الراغبين فى العمل مقابل أجر أقل. وقال باران (63 عاما): «نجلس فى هذا المقهى طوال اليوم. نحضر إلى هنا فى السادسة صباحا ونبقى حتى الثامنة مساء ولا نجد عملا». وأوضح أن نحو 15 رجلا آخرين يجلسون معه يواجهون نفس المعضلة، مضيفًا: «المهاجرون لم يتركوا لنا عملًا. لا يمكننا الحصول على عمل. شعبنا جائع».

وبينما تستعد تركيا لتدفق محتمل للاجئين الفارين من أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة، يتنامى القلق بخصوص التأثير المحتمل لذلك، ويغذيه الاستياء المنتشر إزاء اللاجئين الموجودين بالفعل فى البلاد.. فتركيا تستضيف 3.7 مليون سورى يمثلون أكبر عدد من اللاجئين فى العالم.. وتوترت الأجواء فى الأسابيع الأخيرة حيث أثارت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعى، يُزعم أنها تُظهر أفغانًا يدخلون بالمئات دون عوائق، غضب الكثير من الأتراك.

ويقول مسؤولون إن نحو 300 ألف أفغانى فى تركيا الآن، وبعضهم موجودون منذ سنوات عديدة. وبين هؤلاء ما يقدر بنحو 120 ألفا غير مسجلين، وإن كانت المعارضة تقول إن العدد أكبر من ذلك بكثير.. كما تتناثر شواهد قبور أولئك الذين توفوا بعد عبورهم الحدود فى مقبرة بالمدينة.

وبينما دافع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» عن قبول ملايين السوريين الذين فروا من الصراع فى بلدهم، إلا أنهم قالوا إن موجة جديدة لن تكون موضع ترحيب. وقال «أردوغان»، الأربعاء: «تركيا لا يمكنها تحمل عبء هجرة آخر من سوريا أو أفغانستان». وحذر الرجل، قادة الاتحاد الأوروبى أيضا، من أن تركيا لن تكون «وحدة تخزين مهاجرين» للأفغان الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. يصل بالفعل مزيد من الأفغان، ولم يعط المسؤولون تفاصيل بخصوص عدد القادمين يوميا، لكنهم يقولون إنهم لم يروا علامات بعد على زيادة هائلة منذ انتصار طالبان، على الرغم من أن المسافات الطويلة عبر إيران تعنى أن رحلة المهاجرين قد تستغرق أسابيع قبل وصولهم.

و«باران» واحد من بين نحو 20 شخصًا فى فان يقولون إن على تركيا أن توقف قبول مهاجرين وتعيد أولئك الموجودين بالفعل فى البلاد.

وفى العاصمة أنقرة، هاجم حشد من الأتراك الشهر الحالى متاجر ومنازل سوريين فى أعقاب مشاجرة قُتل فيها شاب تركى طعنًا. وقال غالبية من تحدثوا لـ«رويترز» فى فان إن المهاجرين يضرون بالاقتصاد فى وقتٍ يتعين فيه على السكان المحليين التعامل مع التضخم والبطالة اللذين بلغا أرقاما مرتفعة. وعززت السلطات التركية حدودها مع إيران لتبقى المهاجرين الأفغان خارجها، لكن البعض مازال يمكنه الإفلات عبرها. كما اعتقلت الشرطة فى الأسابيع الأخيرة ألوف المهاجرين الأفغان الموجودين بالفعل فى البلاد. وتم نقلهم لمراكز إعادة توطين، لكنهم لن يُعادوا لبلادهم حاليا نظرا للاضطرابات فى أفغانستان.

وقال محمد شريف كراتاس (54 عاما)، متحدثًا أمام متجر لبيع المنسوجات فى فان التى تعد نقطة عبور لمعظم الأفغان الذين يدخلون تركيا: «لو اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة فلن تكون هناك هجرة».

ومن جانبها، انتقدت أحزاب المعارضة كذلك إدارة أردوغان لعدم تأمينها الحدود. وفى الأسبوع الماضى، علق حزب الشعب الجمهورى، المعارض الرئيسى، لافتات ضخمة على مبانيه كتب عليها «الحدود شرف». وقال كمال كيليجدار أوغلو، زعيم ذلك الحزب، إن الغرب قد يحاول إبرام اتفاق جديد مع تركيا مقابل المال، على غرار اتفاق 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبى الذى يقضى بوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مليارات اليورو لمشاريع اللاجئين.