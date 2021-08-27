في ختام الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.. الباطن يفرض التعادل السلبي على الهلال

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الفيحاء يتصدر.. والأزرق جاء ثانيًا في سُلَّم الترتيب

فرض الفريق الكروي الأول بنادي الباطن التعادل السلبي على مستضيفه الهلال، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم الاستحواذ الكبير من قِبل عناصر الهلال، لكنه استحواذ سلبي.

وكانت تسديدة "كاريو" عند الدقيقة الـ25، ورأسية "قوميز" عند الدقيقة الـ43، هي الأبرز بالنسبة للأزرق، لكنها ضلت طريق مرمى حارس الباطن مارتن.

وفي الشوط الثاني أرسل سالم الدوسري عند الدقيقة الـ58 قذيفة، اعتلت عارضة مرمى الباطن إلى خارج الملعب في تهديد هلالي أول في هذا الشوط، ومثلها تسديدة موسى ماريغا عند الدقيقة الـ61.

وجانب تسديدة الهلالي "بيريرا" الصواب تجاه مرمى الباطن عند الدقيقة الـ69، وكانت العارضة البطناوية قد تكفلت بالتصدي لرأسية قائد الفريق "تشافيز" قبل تسديدة "بيريرا" بدقيقة.

وأضاع صالح الشهري فرصة التقدم برأسية خاطئة عند الدقيقة الـ86، ومثلها أضاع البديل "فييتو".

وأضاع "بيريرا" مرة أخرى عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع (4+90) فرصة هدف النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة السابعة في المركز الثاني بعد الفيحاء (فارق الأهداف لصالح الفيحاء)، والباطن النقطة الرابعة.

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