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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لا يرغب في انضمام عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي، لصفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كان الزمالك حصل على توقيع عمر كمال عبدالواحد، تمهيدًا لانضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «كارتيرون لا يرغب في انضمام عمر كمال عبدالواحد، لنادي الزمالك، لوجود أكثر من لاعب في مركزه»، مؤكدًا: «المدرب الفرنسي لم يطلب التعاقد مع عمر كمال».

وأضاف: «من صاحب قرار التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، مادام المدير الفني لا يرغب في انضمامه للفريق الأبيض؟»، مضيفًا: «عمر كمال لاعب مميز، ولكنه لن يكون إضافة كبيرة للزمالك لوجود لاعبين مميزين في مركزه».

يذكر أن الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي، حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات في الموسم المقبل.