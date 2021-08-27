أخبار عاجلة

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور) -
«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور) -
طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على إقليم بنجشير -
«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار -
«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حمادة أنور: كارتيرون يرفض انضمام عمر كمال عبدالواحد إلى

Print
حمادة أنور: كارتيرون يرفض انضمام عمر كمال عبدالواحد إلى الزمالك حمادة أنور: كارتيرون يرفض انضمام عمر كمال عبدالواحد إلى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لا يرغب في انضمام عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي، لصفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كان الزمالك حصل على توقيع عمر كمال عبدالواحد، تمهيدًا لانضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «كارتيرون لا يرغب في انضمام عمر كمال عبدالواحد، لنادي الزمالك، لوجود أكثر من لاعب في مركزه»، مؤكدًا: «المدرب الفرنسي لم يطلب التعاقد مع عمر كمال».

وأضاف: «من صاحب قرار التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، مادام المدير الفني لا يرغب في انضمامه للفريق الأبيض؟»، مضيفًا: «عمر كمال لاعب مميز، ولكنه لن يكون إضافة كبيرة للزمالك لوجود لاعبين مميزين في مركزه».

يذكر أن الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي، حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يواصل تدريباته في الخامسة مساء غد

الزمالك يواصل تدريباته في الخامسة مساء غد

حمادة أنور: «محدش يساوم شيكابالا على حبه الزمالك»

حمادة أنور: «محدش يساوم شيكابالا على حبه الزمالك»

الزمالك يصعد ضد الأهلي ويساند إبراهيم عيسي بعد أزمة «شعار نازي»

الزمالك يصعد ضد الأهلي ويساند إبراهيم عيسي بعد أزمة «شعار نازي»

وزير الرياضة ووجيه عزام يسلما أبطال مونديال الدراجات الميداليات باستاد القاهرة

وزير الرياضة ووجيه عزام يسلما أبطال مونديال الدراجات الميداليات باستاد القاهرة