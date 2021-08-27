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الألماني نيكولاس: العمل الذي يقوم به نادي الصقور السعودي أحدث نقلة نوعية كبيرة

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الألماني نيكولاس: العمل الذي يقوم به نادي الصقور السعودي أحدث نقلة نوعية كبيرة الألماني نيكولاس: العمل الذي يقوم به نادي الصقور السعودي أحدث نقلة نوعية كبيرة
أكد أن التنظيم رائع ويستحق الإشادة

الألماني نيكولاس: العمل الذي يقوم به نادي الصقور السعودي أحدث نقلة نوعية كبيرة

أكد الألماني باريم نيكولاس المشارك في النسخة الأولى للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، أن منافسات الصقور شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وقال: "أتابع منافسات الصقور منذ زمن بعيد، وتحديداً منذ عام 1994، حيث سبق وزرت المملكة وشاركت في العديد من المسابقات الخاصة بالصقور، ويبدو أن هنالك عملاً كبيراً يتم من قبل نادي الصقور السعودي أدى لهذا التطور والاختلاف الكبير، حيث نجح المسؤولون في إحداث نقلة نوعية كبيرة".

وعن الاختلاف الذي وجده خلال زيارته السابقة للمملكة، قال: "وجدت اختلافاً ملحوظاً، لعل أبرز مظاهر ذلك الاختلاف التطور في كثير من الشؤون"، مؤكداً أن التنظيم الرائع يظل سمة تستحق الإشادة.

وأضاف "أنا سعيد بالتواجد هنا، وأشكر القائمين على حسن الاستضافة والتسهيلات الكبيرة التي وجدناها"، مشيراً إلى مشاركته في هذه التظاهرة الدولية بـ 26 صقراً في المعرض، وسبعة صقور أخرى في المزاد.

الألماني نيكولاس: العمل الذي يقوم به نادي الصقور السعودي أحدث نقلة نوعية كبيرة

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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