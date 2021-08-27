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حراك لافت بأسواق تبوك بمناسبة العودة للمدارس

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وسط جولات تفتيشية على الأسواق والمتاجر للتأكد من الالتزام باحترازات كورونا

حراك لافت بأسواق تبوك بمناسبة العودة للمدارس

تشهد الأسواق والمراكز التجارية والمكتبات ومحال القرطاسية بمنطقة تبوك حراكًا تجاريًّا لافتًا بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي، وعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم حضوريًّا بعد غد.

ورصدت وكالة الأنباء بمنطقة تبوك إقبالاً متزايدًا من المواطنين والمقيمين من الفئات العمرية كافة بأسواق المنطقة كافة على متاجر بيع الملابس والمرايل والمكتبات والأقمشة والقرطاسية؛ لتأمين مستلزمات بدء العام الدراسي الجديد، وسط وفرة المستلزمات المدرسية والجامعية، التي تنوعت بين دفاتر وأقلام وحقائب، وكل ما يلبي احتياجات الطلاب والطالبات، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية كافة.

وعلى جانب آخر، تكثف العديد من الجهات الخدمية والرقابية جولاتها التفتيشية على الأسواق والمتاجر للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقاية.

وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات للوقاية من ، والرقابة على الأسعار، والتأكد من وفرة المستلزمات الخاصة بسير العملية التعليمية، مع استمرارها في نشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية، وتطبيق جميع التدابير الوقائية.

حراك لافت بأسواق تبوك بمناسبة العودة للمدارس

حراك لافت بأسواق تبوك بمناسبة العودة للمدارس

تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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