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بيع صقرَيْن إيرلنديَّيْن وثالث سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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بمبلغ إجمالي 112 ألف ريال

بيع صقرَيْن إيرلنديَّيْن وثالث سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

بيعت اليوم ٣ صقور بمبلغ 112 ألف ريال في الليلة الحادية عشرة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض، ويستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

وجاءت البداية مع الصقر الأول "جير تبع" من مزرعة "إيرلند فالكون"، وتم بيعه بمبلغ 31 ألف ريال، فيما حقق الصقر الثاني "حر من حر" من مزرعة "سليمان الدهاس" مبلغ 30 ألف ريال، بعدها بدأت المنافسة القوية على الطير الثاني لمزرعة "إيرلند فالكون"، والثالث (الأخير) في مزاد الليلة، وهو "جير شاهين"، وتم بيعه بمبلغ 51 ألف ريال.

ويجمع المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي لأول مرة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، ويحتوي على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.

بيع صقرَيْن إيرلنديَّيْن وثالث سعودي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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