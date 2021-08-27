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"كيبل اتصالات" يكبّل أصحاب أراضي مخطط غرناطة بـ "مويه مكة"

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يمنعهم من البناء منذ عام.. وتقدموا بشكاوى عبر "سكني"

جدد عدد من مستفيدي المخطط السكني الجديد بمحافظة المويه المعروف بـ "حي غرناطة" مطالبهم المتمثلة في إزالة كيبل تابع للاتصالات اخترق أراضيهم تسبّب في حرمانهم من البناء منذ سنة تقريباً.

وقال المتضرّرون في شكوى تلقتها "سبق": "نحن من مستفيدي مخطط سكني بمحافظة المويه الجديد بحي غرناطة رقم المخطط ١١٩٢، وتكمن مشكلتنا في وجود كيبل تابع لشركة الاتصالات له قرابة سنة تقريباً ، مخترق أراضينا".

وأشاروا إلى أن ذلك الضرر منعهم من البناء طيلة الأشهر الماضية، رغم مطالبتهم المتكرّرة للجهات المختصّة وعلى رأسها بلدية المويه التي لم تتخذ أي إجراء حتى الآن، على حد قولهم.

ولفت المتضررون إلى أنهم تقدموا بشكوى مرات عدّة عن طريق موقع "سكني"، وهو الآخر لم يتم التفاعل مع شكواهم، مطالبين بضرورة ترحيل الكيبل على وجه السرعة لكي يتمكنوا من بناء مساكنهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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