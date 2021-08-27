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"تقني مكة": بدء التدريب من اليوم الأول مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة

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ناقش استعدادات وتجهيزات الاحتفاء باليوم الوطني الـ(91)

كد فيصل بن عقيل كدسة، المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، أهمية الاستعدادات المتعلقة بالسلامة والإجراءات الاحترازية بمنشآت التدريب التقني والمهني بمحافظات المنطقة، وتأكيد بدء التدريب من اليوم الأول مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، والطاقات الاستيعابية وفقًا للمعطيات والمؤشرات التدريبية.

جاء ذلك في لقائه عن بُعد، الذي جمع قيادات المنشآت التدريبية من عمداء وعميدات الكليات التقنية والاتصالات والرقمية ومديري المعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والالتزام بإجراءات التباعد. وأكد دور القيادات في المرحلة المقبلة التي لا تقل مسؤولية عن أدوار مسؤولي الصحة والسلامة المهنية، التي تتطلب منا التقيد بالإجراءات الوقائية خلال الفترة القادمة.

واستعرض اللقاء جهود إدارات الجودة في المنشآت التدريبية التي أصبحت سعي التدريب التقني والمهني بهدف تنمية وتطوير مهارات تطبيق الجودة، وتزويد المشاركين فيها بالأدوات والمنهجيات التي يستخدمها المهتمون بالجودة في ظل هذه الظروف الاحترازية لتقديم التدريب بالجودة المطلوبة.

وأكد اللقاء استعدادات وتجهيزات الاحتفاء باليوم الوطني الـ(91) التي تُقام تحت شعار "هي لنا دار"، كما تم استعراض أهم المواضيع المتعلقة بشؤون الكليات والمعاهد، وكذلك التطلعات المأمولة من الاتفاقية المبرمة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، والخطط السنوية للمنشآت التدريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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