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أخضر الناشئين يختتم تدريباته في الرياض ويستعد للمغادرة إلى سلوفينيا

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أخضر الناشئين يختتم تدريباته في الرياض ويستعد للمغادرة إلى سلوفينيا أخضر الناشئين يختتم تدريباته في الرياض ويستعد للمغادرة إلى سلوفينيا

أخضر الناشئين يختتم تدريباته في الرياض ويستعد للمغادرة إلى سلوفينيا

تغادر بعثة السعودي تحت 17 عاماً في وقت مبكر من صباح يوم غدٍ السبت إلى سلوفينيا، لاستكمال المعسكر الإعدادي والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره، ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات سلوفينيا والبوسنة والهرسك.

على الصعيد الميداني، أدى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة في الرياض، أجروا خلالها تمارين استشفائية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.المنتخب السعودي كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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