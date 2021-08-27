الأعلى للإعلام ينعى حمدي الكنيسي: فقدنا قامة إذاعية رائدة

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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، نقيب الإعلاميين السابق، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 80 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الإذاعية والإعلامية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس، في بيان له، إن مصر فقدت اليوم قامة إذاعية وإعلامية رائدة، مضيفًا أن الراحل بذل جهدًا كبيرًا في تطوير الإذاعة المصرية أثناء رئاسته لها وتتلمذ على يده أجيال من أبنائها.

وأضاف المجلس أن الراحل كان مثالًا للعمل والاجتهاد والإخلاص، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسؤولية.