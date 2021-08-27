نصائح ذهبية للتخلص من التدخين قبل «العقوبة المؤجلة»

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قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، نصائح ذهبية للتخلص من التدخين.

وقال موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إن عقوبة التدخين هي عقوبة مؤجلة وسوف يتعرض الشخص المدخن إلى مشاكل صحية في الكبر.

وتابع الدكتور حسام أن الإقلاع عن التدخين يحتاج إلى قوة إرادة وسوف يشعر الشخص حينها بالضيق لمدة أسبوع ثم ينجح في التخلص من «عبودية» السجائر.

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن الإسراف في أي شيء أمر غير مستحب، والوسطية في كل شيء أمر جيد.