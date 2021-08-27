طلب إحاطة بسبب سوء خدمات شركات الإنترنت وشبكات المحمول

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قدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب احاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإتصالات، بشأن تتضرر ملايين المواطنين في جميع محافظات مصر بسبب سوء خدمة الإتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الإنترنيت وسقوط الشبكة لفترات طويلة، مما تؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد وضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة، ويؤثر سلبيا على البيئة الإستثمارية في ظل توجه الدولة والعالم للتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية.

وأضافت البرلمانية، في طلبها أن سوء خدمة الاتصالات وضعف الإنترنت قضية مزمنة، وبمراجعة مضابط مجلس النواب في مارس 2021 وجدت أن مداخلات وإستفسارات النواب لوزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت عند عرض بيان الحكومة تتضمن نفس المشاكل المتواجدة حاليا بعد مرور 6 شهور بدون تغيير ولم يشعر المواطن بتحسن الخدمة بل بالعكس فالمشكلة زادت وإستفحلت ويشعر بها كل الناس لدرجة إنقطاع خدمة الإتصالات المحمول عن مناطق كاملة في القاهرة، كمنطقة الواحة بمدينة نصر المقدم بها شكوى من إتحاد شاغلين كومباوند بريميرا بالإضافة إلى العديد من الشكاوى بضعف الشبكات سواء الإتصال المحمول أوالإنترنت وإنقطاعه ببعض الأماكن نهائيا وتذبذبها في بعض الأماكن.

ولفتت النائبة إلى أن أحياء الزمالك ووسط البلد وجاردن سيتى وعابدين تشكو ضعف شبكة الإنترنت وإنقطاع وضعف خدمة الإتصالات ،وبالوزارات والمصالح التي تدخلها النائبة لمتابعة عملها الرقابى كوزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والشهر العقارى، مشيرة إلى استمرار المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات وتعطل السيستم فيها مما يضطر المواطنون للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية والبنوك وغيرها مما يضر بمصالح المؤسسات والأفراد والدولة وضياع الوقت والمال على المواطنين والدولة وبما يخالف المادة 57 من الدستور.