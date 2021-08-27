أخبار عاجلة

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور) -
«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور) -
طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على إقليم بنجشير -
«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار -
«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

السيناريست دينا نجم عن مصدر فكرة مسلسل «ليه لأ»: «واحدة قريبتي متجوزتش وبتحب الأطفال»

Print
السيناريست دينا نجم عن مصدر فكرة مسلسل «ليه لأ»: «واحدة قريبتي متجوزتش وبتحب الأطفال» السيناريست دينا نجم عن مصدر فكرة مسلسل «ليه لأ»: «واحدة قريبتي متجوزتش وبتحب الأطفال»

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت السيناريست دينا نجم، خلال تكريم أبطال مسلسل ليه «لأ 2»، الجزء الثاني، في المركز الكاثوليكي للسينما بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور أبطال العمل: «الفكرة جاتلي من واحدة قريبتي، متجوزتش ولكن بتحب الأطفال، فسألت نفسي ليه الست تتحرم من الأمومة، ومن هنا فكرت في فكرة المسلسل، وبدأت أدور في فكرة الكفالة».

وأضافت: «قبل الكتابة ذهبنا لدار رعاية، وأمهات بديلة لجمع معلومات عن الكفالة، كنا خايفين نقدم حاجة تجرح مشاعر الناس، فكنا دايما حريصين نقدم الحقيقة والصورة الحقيقية عن الواقع دون مزايدات».

وحضر الندوة عدد من أبطال مسلسل «ليه لأ»، الجزء الثاني، منهم الفنان مراد مكرم، والفنانة سارة عبدالرحمن ويارا جبران والطفلة منى أحمد زاهر، والفنان أحمد حاتم والفنانة منة شلبي.

ويتناول المسلسل قضية اجتماعية مهمة، وهي تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معينة، من أجل إنجاب الأطفال.

مسلسل ليه لأ 2، بطولة عدد من النجوم أبرزهم منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبوعوف، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، فراس سعيد، إلى جانب الطفل سليم مصطفى، والطفلة منى أحمد زاهر، ومن إخراج مريم أبوعوف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)

«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور)

بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور)