السيناريست دينا نجم عن مصدر فكرة مسلسل «ليه لأ»: «واحدة قريبتي متجوزتش وبتحب الأطفال»

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قالت السيناريست دينا نجم، خلال تكريم أبطال مسلسل ليه «لأ 2»، الجزء الثاني، في المركز الكاثوليكي للسينما بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور أبطال العمل: «الفكرة جاتلي من واحدة قريبتي، متجوزتش ولكن بتحب الأطفال، فسألت نفسي ليه الست تتحرم من الأمومة، ومن هنا فكرت في فكرة المسلسل، وبدأت أدور في فكرة الكفالة».

وأضافت: «قبل الكتابة ذهبنا لدار رعاية، وأمهات بديلة لجمع معلومات عن الكفالة، كنا خايفين نقدم حاجة تجرح مشاعر الناس، فكنا دايما حريصين نقدم الحقيقة والصورة الحقيقية عن الواقع دون مزايدات».

وحضر الندوة عدد من أبطال مسلسل «ليه لأ»، الجزء الثاني، منهم الفنان مراد مكرم، والفنانة سارة عبدالرحمن ويارا جبران والطفلة منى أحمد زاهر، والفنان أحمد حاتم والفنانة منة شلبي.

ويتناول المسلسل قضية اجتماعية مهمة، وهي تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معينة، من أجل إنجاب الأطفال.

مسلسل ليه لأ 2، بطولة عدد من النجوم أبرزهم منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبوعوف، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، فراس سعيد، إلى جانب الطفل سليم مصطفى، والطفلة منى أحمد زاهر، ومن إخراج مريم أبوعوف.