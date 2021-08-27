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نجم «يوفنتوس» مهدد بالخروج من قائمة الأبطال

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نجم «يوفنتوس» مهدد بالخروج من قائمة الأبطال نجم «يوفنتوس» مهدد بالخروج من قائمة الأبطال

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يواجه أحد نجوم يوفنتوس خطر الخروج من قائمة الفريق التى ستشارك فى بطولة دورى أبطال أوروبا فى الموسم الجديد «2021- 2022». وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن لاعب خط وسط يوفنتوس، البرازيلى آرثر ميلو، الذى أجرى عملية جراحية فى يوليو الماضى، يواجه خطر الاستبعاد من قائمة اليوفى لدورى الأبطال.

وأضافت أن عملية تعافى وشفاء آرثر لن تكتمل قبل منتصف أكتوبر المقبل، ولذلك فإن يوفنتوس يخطط لاستبعاد اللاعب من القائمة التى ستشارك فى البطولة، مع محاولة ضمه حال وصل الفريق للمراحل النهائية.

وكان يوفنتوس أعلن فى 16 يوليو الماضى أن آرثر خضع لعملية جراحية لإزالة غشاء بين قصبة الساق وشظية الساق اليمنى. يُذكر أن آرثر انضم ليوفنتوس فى الصيف الماضى، فى صفقة تبادلية انتقل بمقتضاها ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، مقابل انضمام آرثر إلى بيانكونيرى.

المصرى اليوم

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