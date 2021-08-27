«مورينيو»: «بوكيتينو» أكثر مدرب راضٍ عن فريقه

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يعتقد البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لروما، أن الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو هو المدرب الوحيد فى العالم الذى يشعر بالرضا التام عن فريقه باريس سان جيرمان. وتولى مورينيو تدريب ذئاب العاصمة الإيطالية خلفًا لمواطنه باولو فونسيكا.

وقال مورينيو، فى تصريحات لشبكة سكاى سبورت إيطاليا، قبل أيام من انتهاء الميركاتو: «أى شىء يمكن أن يحدث قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية». وأضاف: «هل تعرف أى مدرب راضٍ تمامًا عن فريقه؟ ربما بوكيتينو، وليس أى شخص آخر». وتعاقد باريس سان جيرمان، هذا الصيف، مع الخماسى ليونيل ميسى وسيرجيو راموس وجيانلويجى دوناروما وأشرف حكيمى وجورجينيو فينالدوم.

وفى سياق آخر، أصيب نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بالإحباط من تكريم زملائه فى النادى الفرنسى. وكان سان جيرمان كرم ليونيل ميسى وآنخيل دى ماريا ولياندرو باريديس عقب الفوز بكوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين فى الصيف الحالى.