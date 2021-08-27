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حملات مسائية مفاجئة بأسواق وشوارع أسوان.. وإزالة 750 حالة إشغال

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حملات مسائية مفاجئة بأسواق وشوارع أسوان.. وإزالة 750 حالة إشغال حملات مسائية مفاجئة بأسواق وشوارع أسوان.. وإزالة 750 حالة إشغال

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة الحملات المكبرة المفاجئة في الفترة المسائية والصباحية الهادفة لتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية الداخلية من الإشغالات والباعة الجائلين بما يساهم في تحقيق السيولة المطلوبة للمشاة والمركبات.

شارك فيها مجموعة من القيادات والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بمعاونة ضباط وأفراد شرطة المرافق ومديرية الأمن حيث أسفرت جهود هذه الحملات المسائية والصباحية في إزالة 750 حالة إشغال، مع رفع ومصادرة 20 أستاند و6 ثلاجات، بجانب 18 سجادة و17 فاترينة و5 ترابيزة و15 كرسى، بالإضافة إلى 4 أسطوانات بوتاجاز، و10 تندة «شمسية» مخالفة، فضلاً عن تحرير العديد من محاضر إشغال الطريق العام وذلك بشوارع السوق السياحى والمطار والحدادين والسودانية وشرق البندر والشوارع الجانبية.

المصرى اليوم

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