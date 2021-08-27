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شروخ وتصدعات أثناء أعمال تغطية ترعة الخياطة .. تعرف علي قرارات محافظ دمياط

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شروخ وتصدعات أثناء أعمال تغطية ترعة الخياطة .. تعرف علي قرارات محافظ دمياط شروخ وتصدعات أثناء أعمال تغطية ترعة الخياطة .. تعرف علي قرارات محافظ دمياط

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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها قامت بتفقد موقع مشروع تغطية ترعة الخياطة والتى تجرى من خلال العملية التي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وفقاً لبنود البروتوكول المبرم مع ووزارة التنمية المحلية، والوقوف على اسباب ظهور بعض الشروخ والتصدعات بجسر الطريق والتى نتجت عن سوء أعمال سند جوانب جسر الترعة خاصة مع القيام بعمليات الحفر على أعماق.


وأكدت المحافظ في تصريحات صحفية على تنفيذ أعمال الردم والالتزام التام بالمواصفات والاشتراطات الفنية طبقاً للتصميمات التي اعدها استشارى الجهاز المركزى للتعمير والمعايير الخاصة بالتربة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاول المُنفذ للمشروع، ونوهت إلى أنه تم إعداد عدد من التقارير بأسباب ظهور تلك التصدعات من قبل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وأضافت أن المحافظة قد اتخذت عدد من الإجراءات فور حدوث تلك التصدعات، لتلافى حدوث أية مشكلات جراء ذلك مستقبلا.

المصرى اليوم

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