«اعتذر للشعب المصري».. المركز الثقافي بلبنان يسحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

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أصدر المركز الثقافي الألماني الدولي بياناً يفيد بسحب الدكتوراة الفخرية من الفنان محمد رمضان، التي أثير جدل كبير بشأنها على مدى الساعات الماضية.

واعتذر المركز خلال البيان، إلى الشعب المصري حكومة وشعبا من تكريم محمد رمضان المطرب والممثل.

وقال المركز في بيانه:«لم نكن نعلم أبدا، شيئا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين، ولذلك تم سحب الدكتوراة من محمد رمضان«.

وتابع المركز الثقافي الألماني الدولي، في بيانه :«نشجب تلك الممارسات.. لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك«.

كان حصول رمضان على تلك الدكتوراة الفخرية قد أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ استنكرت النقابات الفنية في لبنان الأمر وأكدت عدم مسؤوليتها عن ذلك التكريم رغم ان رمضان كان قد توجه بالشكر إلى نقابتي الممثلين والموسيقيين بلبنان وهو ماعادت النقابات لنفيه مؤكدة عدم علاقتها بذلك التكريم وكذلك السفارة الألمانية بالقاهرة التي أكدت أن الجهة المانحة التكريم لاتتبعها ولاتتبع ألمانيا رسميا.