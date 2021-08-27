بث مباشر لحظة بلحظة .. الأهلي (0)-(0) أسوان .. ختام الدوري (الشوط الأول)

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأهلي we السلام في ضمن منافسات الجولة الـ34 الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الرسمي للمباراة والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون

الوسط: أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا

الهجوم: مروان محسن - محمد شريف

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

أبرز أحداث اللقاء لحظة بلحظة

بداية المباراة

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صراع علي الكرة في مباراة الأهلي و أسوان - صورة أرشيفية

وخاض الأهلي 33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.