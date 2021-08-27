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أحداد وحمدي يقودان هجوم في مواجهة البنك الأهلي

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أحداد وحمدي يقودان هجوم الزمالك في مواجهة البنك الأهلي أحداد وحمدي يقودان هجوم في مواجهة البنك الأهلي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة البنك الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري

المصرى اليوم

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