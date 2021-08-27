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كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

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كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

نجح نادي الاتحاد مساء اليوم الجمعة في تجاوز كبوته الأخيرة في نهائي البطولة العربية؛ وذلك بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه نادي الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتحاد بهدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الرابع مؤقتًا، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة الرابعة بالمركز الثامن.

أهداف المباراة جاءت عن طريق اللاعب أحمد حجازي في الدقيقة الـ3 من عمر الشوط الأول قبل أن يعدل إسماعيل سيلفا النتيجة للفيصلي في الدقيقة الـ41.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح الوافد الجديد للاتحاد كورنادو في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (45+1).

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

كورنادو يقود الاتحاد لحل عقدة الفيصلي بثنائية

الفيصلي الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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