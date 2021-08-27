رونالدو يودع جماهير يوفنتوس برسالة مؤثرة

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حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة وداع إلى جماهير فريق يوفنتوس الإيطالي الذي انتقل منه إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة 27-8-2021.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اليوم أخرج من نادٍ رائع، الأكبر في إيطاليا وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية في أوروبا. لقد بذلت قلبي وروحي ليوفنتوس وسأحب دائمًا مدينة تورينو حتى أيامي الأخيرة».

وأضاف: «لطالما احترمني فريق البيانكونيري وحاولت أن أشكر هذا الاحترام بالقتال من أجلهم في كل مباراة وكل موسم وكل مسابقة. في النهاية، يمكننا جميعًا أن ننظر إلى الوراء وندرك أننا حققنا أشياء عظيمة، ليس كل ما أردناه، ولكن مع ذلك، كتبنا قصة جميلة جدًا معًا».

وأكمل رسالته باللغة بالإيطالية قائلًا: «يوفنتوس قصة حب كبير.. أبيض يحتضن الأسود.. سيبقى يوفنتوس إلى الأبد...».

واختتم رونالدو رسالته لجماهير يوفنتوس قائلًا: «سأكون دائما واحدا منكم. أنتم الآن جزء من تاريخي، حيث أشعر أنني جزء من تاريخكم. مشجعو إيطاليا ويوفنتوس ستكونون دائمًا في قلبي».

رونالدو

وأعلن الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد اليوم إتمام صفقة انتقال النجم كريستيانو رونالدو لصفوفه، حيث كتب: «مرحباً بك في بيتك».

وأضاف النادي في بيان له: «يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط اتفاق الشروط الشخصية والتأشيرة والطبية».

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

وسيعود الدولي البرتغالي إلى النادي الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009.