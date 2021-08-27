حياة كريمة بمكتبة سقارة الثقافية

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في إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفعاليات مبادرة «حياة كريمة»، نظم فرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، وبالتعاون مع مكتبة سقارة الثقافية والإدارة الصحية والشئون الإجتماعية ومجلس المدينة والوحدة المحلية بسقارة، عقدت ندوة بعنوان «حياة كريمة.. حياة أفضل».

تناولت طرح العديد من القضايا الاجتماعية والظواهر المجتمعية وآثارها السلبية وطرح الحلول المناسبة لكل قضية، حيث ناقش المشاركون ظاهرة العنف ضد المرأة، والمشاكل الأسرية وما ينتج عنها من تفكك أسري يؤدي بدوره إلى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، وارتفاع معدل الجرائم بالمجتمع، فضلا عن ارتفاع نسبة مدمني المخدرات بين الشباب، كما دار الحوار حول مفهوم الفكر المتطرف وعلاقته بظاهرة الإرهاب وآثارهما السلبية على الفرد والمجتمع ونهضة واستقرار الاوطان، وتطرق المحاضرون إلى عادة ختان الاناث وزواج القاصرات وما تفرزه من أضرار صحية ونفسية للفتيات، وراي الدين في تلك الظواهر الاجتماعية الهامة والشائكة.