ختام ليالي المسرح المتنقل بقرية الأحراز

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، ختام فعاليات عروض المسرح المتنقل بمركز شباب قرية الأحراز بمركز شبين القناطر، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

تضمنت عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها، بقيادة المايسترو أحمد يسري، قدموا خلالها باقة متنوعة من الأغاني، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيد محمد ابوصبره، وصابر قدح، وسامي خليفة، إلى جانب ورشة رسم على الوجه وورشة رسم حر للأطفال، أدار الفاعليات الفنان ياسر فريد، وذلك بحضور الشاعر طارق عمران مدير عام الثقافة بالقليوبية.