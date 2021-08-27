في موسمه الـ11.. جيم ولياقة ينطلق عبر "إذاعة يو أف أم"

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المذيع "المقبل" ينهي كافة التحضيرات لانطلاقته

أنهى المذيع ومدير العلاقات العامة محمد المقبل التحضيرات اللازمة لانطلاقة برنامجه «جيم ولياقة»، في موسمه «11»، عبر «إذاعة يو أف أم »، وذلك في يوم الأحد القادم، حيث يختص البرنامج بتقديم الفائدة الصحية وقصص نجاح للسمنة والنحافة، في مختلف المجالات الطبية.

ويبث البرنامج، الذي يعده ويقدمه يومياً المذيع محمد المقبل عند الحادية عشرة صباحاً، عدا يومي الجمعة والسبت، حيث وعد المقبل بأن يحمل البرنامج في موسمه «11»، الجديد والمفيد من باقة توعية صحية وذلك للمساعدة في الانتقال بمجتمع متقدم في العادات، والسلوكيات الصحية الحياتية اليومية، بالإضافة إلى الفقرات اليومية، وهي نقلة نوعية وفريدة، منها الكوتش - طبيب جراح - بصيلة شعر - من دون جراحة-طب وجلد - علاج طبيعي، وغيرها من الفقرات المتنوعة التي تصب جميعها في صحة، وسلامة مختلف شرائح المجتمع، حيث يحظى البرنامج برعاية عدة جهات، أبرزها مستشفيات المانع، ونسيل النحل، وحلويات حبيبة وغيرها منا الجهات الداعمة.