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بعد دوامة 4 أشهر.. "سبق" تُنهي معاناة مواطن مع "هللة" في أيام

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بعد دوامة 4 أشهر.. "سبق" تُنهي معاناة مواطن مع "هللة" في أيام بعد دوامة 4 أشهر.. "سبق" تُنهي معاناة مواطن مع "هللة" في أيام
أبقت حسابه نشطًا ولم تُمكِّنه من الانتقال للبنك الآخر

بعد دوامة 4 أشهر..

بعد أيام من نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان (رهين لها.. "هللة" تُدخل مواطنًا في دوامة 4 أشهر وتربك حساباته البنكية!)، ونقلها معاناة مواطن استمرت نحو 4 أشهر، حاول خلالها نقل حسابه البنكي، وتحويل راتبه من بنك إلى آخر، فتعطلت بعدها مصالحه المالية، وأصبح رهين "هللة"، أبقت حسابه نشطًا، ولم تُمكِّنه من الانتقال للبنك الآخر الذي تكفل بسداد تمويله لدى بنكه السابق.

وفي هذا الشأن أكد المواطن ناصر بن جمعان الكبرى انتهاء معاناته أمس الأول مع البنك، مقدمًا شكره وتقديره لـ"سبق"، ودورها الإعلامي في إنهاء معاناته التي استمرت نحو 4 أشهر، وأربكت حساباته البنكية.

وكانت "سبق" قد نشرت قبل أيام معاناة المواطن، وتأخُّر منحه إخلاء طرف من بنكه السابق إلى بنك آخر، تكفل بسداد تمويله الشخصي لدى بنكه الأول؛ الأمر الذي أدخله في أزمة لنحو 4 أشهر، سلك خلالها الإجراءات والمحاولات كافة لإنهاء معاناته ولكن كانت هناك العديد من الحجج في تعثر منحه إخلاء طرف، منها الادعاء بتبقي هللة واحدة من قرضه الشخصي لدى بنكه السابق، وهي التي أبقت حسابه نشطًا!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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