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هنية ومشعل : لا للتوطين و الاردن هو الاردن و فلسطين هي فلسطين

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هنية ومشعل : لا للتوطين و الاردن هو الاردن و فلسطين هي فلسطين هنية ومشعل : لا للتوطين و الاردن هو الاردن و فلسطين هي فلسطين

جي بي سي نيوز :- شكر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية خلال تشييع جثمان القيادي في الحركة إبراهيم غوشة , الملك عبدالله الثاني والاردن على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة وهي ليست غريبة على اخواننا في الأردن وعلى جلالة الملك وعلى هذا الشعب العظيم الذي اقتسم معنا الألم منذ النكبة الأولى وحتى الآن .

وقال هنية انه يرفض التطبيع و الوطن البديل ولا حل على حساب الأردن ولا على حساب فلسطين , الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين .

وبين أن غوشة ولد في القدس عام 1936 وقت الثورة والاضراب الشامل في فلسطين.

وأكد "غوشة قائد وقامة وأمام مكان ومكانة فالفقيد من رجال البدايات ومن رجال التأسيس والعقيدة والثبات".

ولفت إلى أن غوشة كان من رجال البدايات ومر في ظروف صعبة ومسالك صعبة وطريق طويل، وكان أول ناطقاً باسم حركة حماس، ورجل موقف وكلمة تعبر عن شعب وأمة ومقاومة وشهداء.

وقال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل انه يشكر الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني وأجهزة الدولة والشعب الأردني الأصيل الذي أحبه الراحل غوشة والشعب الفلسطيني، مؤكداً أن حماس صمام أمان لحماية وحفظ الأردن من مشاريع التوطين والتهجير والتعدي على دوره في حماية المقدسات.

واضاف مشعل ان فلسطين هي فلسطين والأردن هو الأردن .

و بين مشعل ان القيادي الراحل ابراهيم غوشة كان الحارس الأمين للحركة ومبادئها الأصيلة.

و يذكر ان غوشة توفي يوم أمس الخميس، في عمّان، وذلك عن عمر ناهز (85 عاما).

من هو إبراهيم غوشة؟

ولد غوشة في حي السعدية في القدس المحتلة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1936.

ودرس المرحلة الأساسية في مدرستي الشيخ جراج والمأمونية، وحصل على الثانوية العامة والثانوية من مدرسة الرشيدية عام 1955، وعلى شهادة التوجيهي المصرية من مدرسة النهارية عام 1956، ونال درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والإنشاءات من كلية الهندسة في جامعة القاهرة عام 1961.

جي بي سي نيوز

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