عمان : انذار 2357 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية خلال شهر

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جى بي سي نيوز : انذرت مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى 2357 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية منذ 25 تموز الماضي، ولغاية 25 آب الجاري، خلال 17330 زيارة تفتيشية.

وبلغت عدد الإجراءات القانونية المتخذه وفق بيان اصدرته اليوم، 3769 منها 766 مخالفة وإغلاق لعدم الالتزام بأوامر الدفاع و 476 مخالفات صحية و مهنية. فيما بلغت الاغلاقات الصحية و المهنية 170 اغلاقا لمنشآة اقتصادية. ووفق البيان، تم المشاركة في 14 لجنة سلامة عامة و 21 لجنة سياحية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.