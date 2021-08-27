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الأردن يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

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الأردن يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان الأردن يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

جى بي سي نيوز  :- أدان، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الهجمات الإرهابية التي وقعت الخميس قرب مطار كابل في أفغانستان.

وكتب عبر تويتر: "ندين بأشد العبارات الهجومات الإرهابية في أفغانستان. رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل".

وأضاف: "ما يزال الإرهاب خطرا يستدعي استمرار التعاون الدولي لمواجهته وحماية الأبرياء والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جرائمه وظلاميته. أحر التعازي للأشقاء والأصدقاء".

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دانت في بيان، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابل الخميس، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت والرافض لكافة أشكال الأعمال الإرهابية والإجرامية مهما كانت دوافعها وأسبابها.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة للشعب الأفغاني الشقيق وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

جي بي سي نيوز

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