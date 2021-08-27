تنسيق الجامعات 2021 : رابط الحصول على نتائج تنسيق المرحلة الأولى والتسجيل بالمرحلة الثانية

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أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد المقبل 29 أغسطس في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسؤولي مكتب التنسيق ومشاركة من الإعلاميين.

وفيما يقترب موعد نسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021 عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، ترصد « المصري اليوم» لينكات الحصول على نتائج تنسيق المرحلة الأولى، وكذلك رابط التسجيل في المرحلة الثانية :

أعلنت وزارة التعليم العالي من خلال مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد القادم ٢٩ أغسطس في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الأستاذ السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق ومشاركة لفيف من السيدات والسادة الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق،، وللحصول عليها اضغط هنا

كذلك يبحث طلاب وطالبات المرحلة الثانية لتنسيق الكليات 2021 عن كيفية تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي ، لذا يقدم المصري اليوم عددا من الخطوات التى يجب على الطالب والطالبة اتباعها عند كتابة رغباته.

الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق ، من هنا

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

إدخال الطالب أو الطالب الرغبات بالترتيب حسب رؤيته الخاصة.

ومن المقرر أن يتم إعلان موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021 خلال الأسبوع المقبل عقب الانتهاء رسميا من نتيجة تنسيق القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الأولى التى بدأت منذ ما يقرب من أسبوعين.

وبدأ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعب الثلاث (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي)، بحد أدنى 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر بعدد طلاب 22 ألفا و954 طالبا، لطلاب شعبة علمي علوم والتي تقبل كليات القطاع الطبي (الطب البشري - طب الفم والأسنان - العلاج الطبيعي - الصيدلة - الطب البيطري)، ولطلاب الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 16 ألفا و293 طالبا، والتي تقبل كليات الهندسة والتخطيط العمراني والحاسبات والمعلومات و269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بعدد طلاب 79 ألفا و33 طالبا كحد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية.

ومن المرجح أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 80%، وهناك أكثر من 15 ألف مكان خالٍ للطلاب بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021، كذلك توافر أماكن خالية بكليات التخطيط العمراني وهي كلية وحيدة فقط بجامعة القاهرة يقترب طلابها من 400 طالب وطالبة والحسابات والمعلومات والفنون الجميلة والتطبيقية، كذلك وجود أماكن خالية لطلاب شعبة علمي علوم بكليات الطب البيطري والتمريض، حيث يبلغ عدد طلاب شعبة علمي علوم 22 ألفا و954 طالبا، ويتنافس الطلاب بالمرحلة الأولى على كليات الطب البشري والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي ولن يكون بها أماكن خالية، بعد أن تصدرت رغبات الطلاب.

كانت وزارة التعليم العالي أسدلت الستار فى 26- 8 -2021، على التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2021 عبر الموقع الإلكتروني، وذلك في إطار تنسيق الجامعات 2021 للعام الدراسي المقبل، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية 5 رؤساء جامعات إجراءات البدء في توزيع الطلاب على الكليات المختلفة.

سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات 75 رغبة.

تشير مؤشرات نتائج نجاح طلاب الثانوية العامة هذا العام إلى انخفاض مجاميع الطلاب عن السنوات السابقة، وهو ما ينعكس بدوره على الحدود الدنيا التي ستقبلها كليات المرحلة الأولي.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة الذين يحق لهم تسجيل الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني من طلاب الشعبة العلمية 22 ألفًا و945 طالبًا وطالبة، وانخفضت أعداد الناجحين هذا العام أيضًا من نحو 490.3 ألفًا إلى 428.7 ألفًا من الطلاب في جميع الشعب.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بأن تنسيق الحد الأدني للقبول في الكليات هذا العام ربما ينخفض بنسبة تصل 10% من المجاميع عن الأعوام السابقة، وبالتأكيد فإن السبب الأساسي في ذلك هو انخفاض المجاميع.

وقلبت كليات الطب البشري العام الماضي حوالي 10 آلاف طالب في الجامعات الحكومية على مستوي الجمهورية، بمجموع 404 درجة، حوالي 98.5% من الدرجات، ويتوقع أن يصل الحد الأدني للقبول في كليات الطب إلى حوالي 93%.

يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولي الذين يحق لهم تسجيل رغبات في موقع تنسيق الجامعات 2021، فقط 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، وموزعين كما يلي:

عدد طلاب الشعبة العلمية في المرحلة الأولي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الهندسية في المرحلة الأولي 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولي 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة.

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، إن الحد الأدني للقبول في كل من كليات الجامعات الخاصة سيتم إعلانه يوم الأحد 29 أغسطس، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحدود الدنيا للقبول في كليات الجامعات الخاصة بما فيها الطب والهندسة والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى.

حدد موقع التنسيق الإلكتروني 2021، وكتب من خلال ما هو مذكور على صفحة التقديم الحد الأدني من الدرجات اللازم لتسجيل الرغبات كل شعبة من الثانوية العامة ضمن المرحلة الأولي من تنسيق 2021 كما يلي:

تنسيق الثانوية العامة 2021 شعبة العلوم- علمي علوم: 362.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الشعبة الهندسية- علمي رياضة / شعبة الرياضيات: 328 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية – أدبي: 269.5 درجة.

ووفق تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن تنسيق الجامعات، تكون نسب الحد الأدني للقبول في المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021 كالآتي: تنسيق الشعبة الأدبية يقبل من 65%، تنسيق شعبة علمي علوم يقبل من 88.4%، تنسيق الشعبة الهندسة أو علمي رياضة تقبل من 80%.

رابط تنسيق المرحلة الأولي من طلاب الثانوية العامة- tansik.egypt.gov.eg

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg حتى الأربعاء المقبل ضمن ما يُعرف باسم تنسيق الثانوية العامة 2021، أو تنسيق المرحلة الأولي .

وكتب موقع التنسيق عىل رابط التنسيق العبارة التالية: «التسجيل مفتوح للمرحلة الأولي»، وكُتب على الرابط يمكنك البدء الآن في تسجيل من خلالل الدخول مباشرة على رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة.

ويجب على الطلاب عن التقديم اتباع الخطوات اللازمة، وهي أولاً: اختيار مصدر الشهادة (الاختيار بين مدارس الثانوية العامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا، واتباع الخطوات الموجودة على جانب صفحة تسجيل الرغبات وهلي كما يلي: «رقم الجلوس- الرغبات السابقة- البيانات الأساسي- إدخال/ تعديل الرغبات- تسجيل الرغبات- النهاية.

تزايد البحث عن الرقم السري للطالب الذي يتطلبه موقع التنسيق خلال تسجيل الرغبات، وخصص الموقع رابطًا لشرح طريقة معرفة الرقم السري من خلال استمارة النجاح في الثانوية العامة والتى تسلمها الطالب من المدرجية ويوجد صورة توضح مكان الرقم السري يمكن الوصول إليها من خلال الضغط هنا على رابط معرفة الرقم السري للطالب.

يبحث الطلاب عن تنسيق 2020 أو نتيجة تنسيق العام الماضي وذلك على الرغم من كون الدرجات هذا العام منخفضة بشكل كبير عن العام الماضي وأنه من المتوقع أن تقبل كليات من مجموع أقل بنحو 10% عن العام الماضي حسب تصريحات وزير التعليم العالي.

ويمكن لطلاب الشعبة العلمية معرفة نتيجة تنسيق 2020 من خلال الدخول على رابط نتيجة تنسيق المجموعة العلمية نظام حديث 2020.

ويستطيع طلاب الشعبة الأدبية معرفة نتيجة تنسيق 2020 من خلال الدخول على رابط نتيجة تنسيق المجموعة الأدبية نظام حديث 2020.

نشر موقع التنسيق 3 أدلة استرشادية للطلاب من أجل تسجيل الرغبات ضمن تنسيق الكليات 2021، وهي دليل القبول في الكليات والمعاهد، ودليل اختبارات القدرات على موقع المجلس الأعلي للجامعات، ودليل أماكن أداء اختبار القدرات.

بيان كليات ومعاهد الشعبة العلمية والأدبية والهندسية والجامعات الخاصة المعتمدة

تزايد البحث عن الكليات والمعاعد المتاحة لكل من الشعب الثلاث ونقدم هنا رابط يوضح بيان الكليات المتاحة لكل الشعب وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة كما يلي: كليات ومعاهد شعبة علمي علوم -- كليات ومعاهد شعبة الرياضة- الشعبة الهندسية -- كليات ومعاهد الشعبة الأدبية وجميع الشعب -- الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر- الحكومية والخاصة .

شرح موقع التنسيق خطول استخدام الموقع لإدخال الرغبات كما يلي:

1- إدخال رقم الجلوس: يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري الموجود على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

2- عرض الرغبات المسجلة سابقاً: يمكنك عرض الرغبات إذا كان سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة،حسب آخر تعديل قمت بإدخاله ويسمح لك بإضافة رغبات أو تعديلها قبل غلق الرابط.

3- البيانات الأساسية: تأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

4- إدخال أو تعديل قائمة الرغبات: يتم عرض قائمة رغباتك السابقة والسماح بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها أو إزالة كلية سبق أن اخترتها. وتكون هذه القائمة في أول زيارة للموقع فارغة، ويجب مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، أو اجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، أو موافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، أو الحصول على درجات كافية في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك مثل كلية الألسن ويبنهك الموقع لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

تسجيل الرغبات: يعرض عليك الموقع القائمة التي اخترتها لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لحفظ رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذي سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل إلكترونيا ويقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم الرغبات إلكترونيا، وتستطيع طباعة هذه المستندات وحفظها في ملف وسيتم إرسال رسالة إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك على البريد الإلكتروني في حالة وضعه.

طباعة استمارة الرغبات: يمكنك طباعة رغباتك من مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.

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ومن المقرر إعلان النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وفقا لبيان رسمي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي أول أمس، الأربعاء، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات في الثانوية العامة أقل من العدد المطلوب، ومن ثم فإن الوزارة قررت أن تمد فترة التنسيق حتى الساعة السابعة مساء أمس الخميس.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «ساعة وساعة» المذاع عبر أثير إذاعة «نغم إف إم»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، اليوم الأربعاء، أن الطالب الذي سجل رغباته على الموقع لديه فرصة لتعديلها، وناشد الطلاب ألا يتأخروا في تسجيل رغباتهم، حيث إنه بعد نهاية المرحلة الأولى، ستبدأ الوزارة في عملية التحليل الإحصائي لمختلف الشعب.

وأكد أن بعض الكليات تكون في حاجة إلى اجتياز اختبار القدرات، وإذا لم يستطع الطالب أن يجتازها فإنه لن يلتحق بالكلية، على غرار كلية الطب، مناشدا الطلاب تعبئة كل الرغبات الـ75، لأنه إذا لم يتم تسجيل الرغبات في المواعيد المقررة لن يستطيع الطالب أن يختار وسيضاف إلى الأماكن المتاحة.