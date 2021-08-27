وزير القوى العاملة يلتقى مع مسؤول «الأغذية العالمي» في إطار مبادرة «مهارتك أساس مهنتك»

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زار وزير القوي العاملة محمد سعفان، محافظة الأقصر، لدعم البرنامج التدريبي للشباب، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتدريب الشباب والفتيات على الفندقة، في إطار المبادرة الوطنية للنهوض بمهارات الشباب «مهارتك أساس مهنتك».

وناقش وزير القوى العاملة، مع برافين أجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، التعاون المشترك مع البرنامج في العديد من الأنشطة التدريبية للشباب، حيث أشار سعفان إلى أن البرنامج التدريبي الحالي للشباب والفتيات أهم ما يميزه عن سابقه بالنسبة العالية لمشاركة الفتيات في التدريب، الأمر الذي يعتبر وسيلة جذب لغيرهم من أبناء محافظة الأقصر، خاصة بعد توفير فرص عمل لائقة لهم بعد انتهاء فترة التدريب في كل محافظات الصعيد.

وأكد الوزير، أن المرأة في عقل وقلب الدولة المصرية،تعيش عصرها الذهبي في الآونة الحالية، كما نتمنى أن تاخد الفرصة الكاملة في التدريب والتشغيل مساواة بالرجل في الفترات القادمة، وإيجاد فرصة عمل مناسبة لها تنجح فيها بحيث تكون نموذج للسيدات والفتيات للإقبال على تعلم تلك المهن تلقائيا.

كما أكد الوزير، ضرورة توفير فرص عمل للأوائل الثلاثة المتميزين في كل برنامج تدريبي، بما يعتبر وسيلة جذب للشباب تلقائيا للتقدم للحصول على هذا التدريب لما له من مصداقية وجدية في أداؤه، مشددا على أن الوزارة تقوم بمتابعة خريجي التدريب حتى يلتحق بعمل مناسب، ثم بعد الالتحاق بعمل لمعرفة مناسبة التدريب لما يقومون به من أعمال ضماناً لاستمرارية البرنامج التدريبي وإيجاد فرص عمل في أماكن متعددة ومختلفة.

وأشار الوزير إلى أنه لابد من التركيز على قصص النجاح وإبرازها للشباب، لتكون وسائل جذب للمزيد من الشباب على التدريب، سواء من أجل الحصول على فرصة عمل أو عمل مشروع صغير خاص بهم أو بالتعاون مع زملاؤهم، منوها إلى أن الوزارة تخطط لعمل مشروعات صغيرة على سيارات متنقلة للشباب خريجي التدريب، في شكل مطعم متنقل بعد تنسيقها وتصميمها هندسيا من خلال أحد الجهات المتخصصة تحت إشراف الوزارة، بحيث يكون لكل مشروع إسم محدد في كل المحافظات، وذلك بالتعاون مع المحافظات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها .

وقال: إن سيتم تطوير البرامج التدريبية المقدمة للشباب في خطوة لاحقة بما يتلاءم وظروف كل مرحلة وما تحتاج إليه، وكذلك إثراء المهارات الشخصية لمساعدتهم في العمل خارج مصر في المجتمعات الأجنبية وتعليم الشباب ثقافتها وأساليب معيشتها .

وشدد الوزير على ضرورة الفصل بين الإنتاج والبيع، في عمل المشروعات خاصة للشباب حديثي العهد بإقامة المشروعات، حتى لا يؤثر بالسلب على كمية الإنتاج إذا جمع بين العملين، بما يسمح بمشاركة شباب آخرين للتعاون معه كل في مجال عمله، ومن ثم يقوم بدوره بتدريب مجموعة أخرى من الشباب تزيد الإنتاج والدخل العائد وفرص العمل التي يتم توفيرها.

ولفت الوزير إلى ضرورة إدخال برامج ريادة الأعمال ضمن البرامج التدريبية الخاصة بالفندقة وغيرها، وتوعية الشباب وتعريفهم بأهميتها وكيفية عمل المشروعات الجديدة، وإعداد دراسة جدوى لها، وحساب العائد والمردود، وعرض نماذج من أفكار مشروعات جديدة تنمي السوق المصرية.

وأثنى الوزير على تعاون البرنامج مع وزارة الزراعة فيما يخص صغار المزارعين، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة لها دور مهم في هذا الشأن سوف تعمل على تعزيزه وتفعيله، خاصة وأن تلك الفئة هي نوع من أنواع العمالة غير المنتطمة، فضلا عن تفعيل دور الجمعيات الزراعية مرة أخرى سواء بعمل انتخابات بين أعضائها أو بغير ذلك بما يحسن من نوعية الخدمات التي تقدمها لهؤلاء العمال لتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك تحديد أجور الفلاحين. ونوه الوزير إلى أنه يمكن من خلال الجمعية الزراعية أن نقوم بعمل تأمين اجتماعي للمزارعين تساعد الجمعيات فيه، بما يشعر العامل بمزيد من الاطمئنان والأمان، كما تقوم الجمعيات بتوزيعهم على أماكن العمل المختلفة، وتوحيد الرقعة الزراعية في الزراعة بما يوفر في التكلفة والزراعة والحصاد، وعدم إجهاد التربة.

وشكر الوزير، فريق عمل برنامج الأغذية العالمي، ومسئولي فندق هيلتون الأقصر على الجهد المبذول في إنجاح البرامج التدريبية وعلى المستوى الموجود في التدريب، وعلى كل التسهيلات والدعم المقدم من قبلها، مؤكدا جاهزية الوزارة واستعدادها لمزيد من أوجه التعاون المشترك في أفكار عمل جديدة تعود بالنفع على الشباب والمجتمع المصري .

من جانبه قدم مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر، الشكر والتقدير للوزير والفريق عمل الوزارة على الجهد المبذول في نواحي العمل المشترك بين الطرفين، مشيدا بما حققه البرنامج التدريبي على الفندقة من نجاحات حتى الآن، خاصة بين الشباب والمرأة بشكل خاص، ونماذج التدريب المشرفة من السيدات والتي جمعت ما بين حياتها في أسرتها وبين ساعات التدريب التي تصل في مجملها إلى ٦ أسابيع كاملة.

وأكد أجراوال استعداد البرنامج لمزيد من أوجه التعاون مع الوزارة وتقديم مزيد من الدعم لأعمالها، لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المجتمع ومواطنيه وذلك في إطار الثقة المتبادلة بين الطرفين ودعم الشركاء، مشيرا إلى التعاون مع الجانب المصري في الحرف اليدوية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأوضح مدير البرنامج، إنه تم عمل ٣ دورات تدريبية حتى الآن تخرج منها ما يقرب من ٦٠ متدرب من الشباب والفتيات، مؤكدا أن فندق هيلتون يوفر لهم مزيد من فرص التدريب والتشغيل في إطار التعاون المشترك في البرنامج التدريبي، بما يعطي للبرنامج مزيد من الدعم الأمر الذي يعطي استمرارية واستدامة للعمل.

وأثنى أجراوال على اقتراحات الوزير الجديدة فيما يخص تطوير عملية التدريب وكيفية استثماره، مشيراً إلى أن القائمين على البرنامج يبذلون قصارى الجهد من أجل إنجاح العمل والشراكة، بالتركيز على نقاط محددة للعمل، والمضي في توازي وتنسيق مع أولويات الوزارة وخطط عملها لتحقيق النتائج المطلوبة.

ونوه مدير البرنامج إلى أنه تم تدريب ٤٠ سيدة وفتاة لمدة أسبوعين في الفندق، وحصلوا على قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة لهم، حققت تلك التجربة نجاح كبير من مختلف الجوانب، وذلك لاختلاف أهدافهم وسعيهم نحو النجاح بمختلف الطرق، كما تم تدريبهم على كيفية زيادة جودة المنتج الخاص بهم لتحقيق مزيد من الأرباح .