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محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ11 لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» (صور)

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محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ11 لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» (صور) محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ11 لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، فعاليات الحفل الختامي للدورة الحادية عشر من مهرجان «مسرح بلا إنتاج الدولي» تحت اسم الفنان أشرف زكى والذي أقيم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشى، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، والأستاذ أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وجميع الجهات المعنية.

وفي كلمته؛ رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، معرباً عن فخره بالجهود السكندرية الشابة التي ساهمت في نجاح دورة المهرجان وخروجها على أكمل وجه، كما عبر عن سعادته باستمرار ريادة مدينة الإسكندرية في رفع راية الفن المصري.

ووجه المحافظ الشكر لكل من شارك بالمهرجان، خاصة الوفود العربية والأجنبية التي أصرت على المشاركة رغم الظروف والإجراءات الاحترازية التي يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة كورونا، وأكد أن المهرجان نتاجا مشرفا لمجهودات شباب الإسكندرية المتطوعين.

وخلال الحفل؛ تم تكريم الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين تقديرا لدوره الإنساني والفنى في خدمة الفن المصري.

كما أعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن إعلان جوائز تلك الدورة المكونة من ميداليات وشهادات تقدير للحاصلين على الجوائز. وكذلك منحت اللجنة مجموعة من شهادات التميز.

وبدأ الحفل الختامي بفقرة غنائية راقصة تضمنت فنون التنورة والربابة والدفوف والمزمار، ثم عرض الفيديو كليب الخاص بالمهرجان، أخرجه الفنان محمد فاضل القباني.

محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ11 لمهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي (صور)
محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ11 لمهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي (صور)
محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ11 لمهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي (صور)
محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ11 لمهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي (صور)
محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ11 لمهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي (صور)

المصرى اليوم

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