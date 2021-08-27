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⁩تنسيق الجامعات ٢٠٢١ .. برنامج الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

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⁩تنسيق الجامعات ٢٠٢١ .. برنامج الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ⁩تنسيق الجامعات ٢٠٢١ .. برنامج الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

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أعلنت كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان عن برنامج الصناعات الجلدية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، حيث يهدف البرنامج لتخريج وإعــداد كفــاءات مـدربة علــى تقنيات هــذه الصناعة ودراستها علمياً وتكنولوجياً .

أفاد الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تتنوع فى برامجها وهــذا ينبع مــن اهتمام جامعـة حلوان باعتبارها جامعة تكنولوجية قائمة على العلم والتكنولوجيا لضمان كفاءة الخريجين في مجال الصناعة لمواجهة احتياجات ومتطلبات سوق العمل الذي يؤدي بدوره إلي ضمان الحصول على منتج نهائي ذو جودة عالية يصل إلي الأسواق العالمية بقدرات تنافسية كما يفتح آفاق عمل جديدة أمام الخريجين .

وقد اوضح الدكتور خالد القاضى أن قسم الصناعات الجلدية يُعد أول قسم علمى فى هذا المجال في تاريخ الدراسات الجامعية فى حيث تم إنشاء هذا القسم بناءاً على متطلبات سوق العمل وربط الجامعة والبحث العلمي بقطاع الصناعة .

ويقدم قسم الصناعات الجلدية خدمة تعليمية وبحثية متميزة فى مجال الصناعات الجلدية تواكب متطلبات سوق العمل بما يسمح بإعداد خريج ذو قدرة تنافسية عالية ، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال الاستشارات الفنية والدورات التدريبية والوحدات الإنتاجية، يسعى برنامج الصناعات الجلدية إلى تحقيق التميز فى مجال التعليم والبحث العلمى لمجال الصناعات الجلدية وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، بالإضافة إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتتمثل المهارات التي يكتسبها خريج برنامج الصناعات الجلدية فى تصميم وإعداد النماذج ( الباترونات ) في مجال الصناعات الجلدية، استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تصميم وتصنيع الصناعات الجلدية ( CAD – CAM ، فهم أساليب ومراحل تشغيل المنتجات المختلفة للصناعات الجلدية، مراعاة العوامل المؤثرة علي اتجاهات موضة الصناعات الجلدية، تقييم خصائص وأداء الخامات في منتجات الصناعات الجلدية، حل المشكلات الفنية التي تواجه الصناعات الجلدية، إدارة وتخطيط العمليات الإنتاجية في مجال التخصص، بالإضافة إلى إدارة علاقات التواصل مع العملاء والمستفيدين في مجال الصناعات الجلدية .

كما يؤهل برنامج الصناعات الجلدية الخريج للعمل فى المجالات الآتية :

تصميم الأحذية والمصنوعات الجلدية .

إعداد نماذج ( باترونات ) الأحذية والمصنوعات الجلدية .

مراقبة جودة الإنتاج بمصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية .

تخطيط وإدارة إنتاج صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية .

تطوير المنتج بمصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية .

إدارة المشروعات الصغيرة فى مجال الأحذية والمصنوعات الجلدية.

تقديم الاستشارات الفنية في مجال صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية بالمؤسسات الصناعية .

مدرب فى مراكز التدريب المتخصصة فى مجال صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية .

التعليم في مستويات التعليم الفني ومؤسسات التعليم العالي في مجال التخصص .

المصرى اليوم

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