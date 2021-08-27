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يخوض الزمالك المصري لقائه الأخير أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 – 2021، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب ستاد بترو سبورت
مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مباشر اضعط هنا
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.
حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي