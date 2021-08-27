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والبنك الأهلي بث مباشر الآن في الدوري المصري 27 - 8 -2021 (لحظة بلحظة)

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الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر الآن في الدوري المصري 27 - 8 -2021 (لحظة بلحظة) والبنك الأهلي بث مباشر الآن في الدوري المصري 27 - 8 -2021 (لحظة بلحظة)

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يخوض المصري لقائه الأخير أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 – 2021، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب بترو سبورت

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مباشر اضعط هنا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي

المصرى اليوم

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