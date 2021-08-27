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التراث النوبي والصعيدي علي شاطئ جمصة

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التراث النوبي والصعيدي علي شاطئ جمصة التراث النوبي والصعيدي علي شاطئ جمصة

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اختتمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عروض الأسبوع الرابع ضمن فعاليات «صيف بلدنا» بمدينة جمصة الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله

قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها «البشاري، الكارچ الأسواني، السوق السياحي، الكف، النجرشاد»، بجانب عدد من الأغاني المتنوعة منها الله عليك يا ولد، شمندورة، الليلة يا سمرة، وعلى مين تحت إشراف مدير الفرقة شعبان حسين وتدريب مدحت محرم.

المصرى اليوم

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