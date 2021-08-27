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ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش وهيروين في كفر الشيخ

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ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش وهيروين في كفر الشيخ ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش وهيروين في كفر الشيخ

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تمكن رجال المباحث بكفر الشيخ، من إلقاء القبض على عاطل لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات بقيام أحد الأشخاص «عاطل» له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة، وأتخذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه بمحيط مسكنه بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

المصرى اليوم

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