«زي النهارده» اغتيال القيادى الفلسطينى أبوعلى مصطفى 27 أغسطس 2001

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شغل أبو على مصطفى منصب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحريرفلسطين، وكان أول زعيم سياسى فلسطينى من الصف الأول يتم اغتياله من قبل الإسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى، وهومولود في عرابة بقضاء جنين بفلسطين في 1938 لأب يعمل مزارعا في بلدة عرابة تلقى مصطفى تعليمه الأولى في بلدته ثم انتقل مع بعض من أسرته إلى عمان في 1950، وهناك أتم تعليمه وبدأ حياته العملية وانتسب لحركة القوميين العرب في 1955، وشارك في معارك الحركة الوطنية الأردنية ضد الأحلاف وضد المعاهدة البريطانية والأردنية، واعتقل لأشهر في أبريل 1957 إثر إعلان الأحكام العرفية، وإقالة حكومة سليمان النابلسى، ومنع الأحزاب من النشاط واعتقل مجددا بعد شهر من إطلاق سراحه وقدم لمحكمة عسكرية بتهمة مناوئة النظام، والقيام بنشاطات ممنوعة، وإصدار المنشورات وحكم عليه بخمس سنوات، وأطلق سراحه في نهاية 1961 ليعاود نشاطه في الحركة، وأصبح مسؤول شمال الضفة التي أنشأ فيها منظمتين للحركة الأولى شعبية والثانية عسكرية سرية، وفى 1965 سافرلمصر لتلقى دورة عسكرية سرية بأنشاص، فلما عاد تولى تشكيل مجموعات فدائية، وأصبح عضواً في قيادة العمل الخاص، ثم اعتقل في حملة واسعة قامت بها المخابرات الأردنية ضد نشطاء الأحزاب والحركات الوطنية والفدائية في 1966، واعتقل لأشهر إلى أن أطلق سراحه وفى أعقاب نكسة يونيو1967 اتصل هو ومجموعة من رفاقه في الحركة بالدكتورجورج حبش لاستئناف النشاط الفدائى، والتأسيس لمرحلة الكفاح المسلح، وقاد الدوريات الأولى في فلسطين عبر نهر الأردن لإعادة بناء التنظيم ونشرالخلايا العسكرية، وتنسيق النشاطات ما بين الضفة والقطاع، وكان مرصودا وملاحقاً من قوات الاحتلال فاختفى لأشهرثم تولى مسؤولية قيادة الجبهة الشعبية بالداخل ثم المسؤول العسكرى لقوات الجبهة بالأردن حتى 1971، وكان قائدها أثناء معارك المقاومة في سنواتها الأولى ضد الاحتلال وقائدها في حرب سبتمبر 1970 وحرب جرش عجلون في يوليو 1971،ثم غادرالأردن سراً إلى لبنان، وفى المؤتمر الوطنى الثالث وفى 1972 انتخب نائباً للأمين العام وعاد لفلسطين في سبتمبر 1999 ليتولى مسؤولياته كاملة كنائب للأمين العام حتى 2000، وانتخب في المؤتمر الوطنى السادس أمينا عاما للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى أن استشهد إثر قصف جوى إسرائيلى استهدف مكتبه في مدينة رام الله «زي النهارده» في 27 أغسطس 2001.