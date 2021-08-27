أخبار عاجلة

بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات -
"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه -
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان -
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة -
حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات -
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا" -
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟ -
لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان -
شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أصبت بـ"كورونا" قبل شهور وأصبحت مُحصنًا بعد جرعة اللقاح الأولى.. هل أحتاج إلى الثانية؟.. هنا الإجابة

Print
أصبت بـ"كورونا" قبل شهور وأصبحت مُحصنًا بعد جرعة اللقاح الأولى.. هل أحتاج إلى الثانية؟.. هنا الإجابة أصبت بـ"كورونا" قبل شهور وأصبحت مُحصنًا بعد جرعة اللقاح الأولى.. هل أحتاج إلى الثانية؟.. هنا الإجابة

أصبت بـ

كان الإجراء السابق المتبع لدى وزارة الصحة لمن أُصيب بفيروس "كورونا" ثم تعافى منه أن يكتفي بالحصول على جرعة واحدة فقط من اللقاح ليكون بذلك محصنًا، على أن تكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، إلا أن ذلك الأمر تغير قبل فترة قصيرة، ليصبح بالإمكان الحصول على جرعتين للمريض السابق بالفيروس.. ولكن ماذا عمن تلقى الجرعة الأولى قبل شهور وأصبح محصنًا طبقًا للإجراء السابق؟

كان ذلك محور بعض الأسئلة التي وردت إلى حساب "الصحة_937" على "تويتر"، حيث يستفسر أحد المتابعين، قائلاً: "كنت مصابًا سابقًا، وتم التطعيم في مارس وتغيرت الحالة إلى أكمل الجرعات في توكلنا، حيث كانت جرعة واحدة للمصاب، ولكن حاليًا تصلني رسائل منكم.. فهل نحتاج إلى جرعة ثانية؟".

وأجاب الحساب المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية على "تويتر"، مشيرًا إلى أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح؛ وذلك للحماية من تحورات الفيروس، وذلك بإحالة السائل إلى إعلان الصحة القائل: "تعلن الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقًا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، والحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس".لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد